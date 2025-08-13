Ответчикам по экологическому иску к ЮГК запретили выезжать из страны

На всех ответчиков по делу об экологическом ущербе, который причинило ПАО «Южуралзолото группа компаний», наложили обеспечительные меры, в том числе запрет выезда из страны. Об этом стало известно «Ъ».

Пластский городской суд принял обеспечительные меры в рамках иска Генпрокуратуры об экологическом ущербе, причиненном прорывом дамбы на Светлинском месторождении ЮГК в 2024 году. Тогда река Батуровка и прилегающие к ней сельскохозяйственные земли площадью 330 тыс. кв. м были загрязнены мышьяком. Ущерб оценили в 3,9 млрд руб., однако предприятие его не возместило.

Основным ответчиком по иску надзорного ведомства является экс-президент ООО «УК ЮГК» (управляющая компания ЮГК) Константин Струков. Также в этом списке находятся руководитель СУ СКР по Челябинской области Алексей Колбасин, заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов, бывший замруководителя Уральского управления Росприроднадзора Владислав Потапов, супруга господина Струкова Людмила, его дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова, а также внучка Ульяна Кузнецова.

Помимо запрета на выезд из страны, у ответчиков арестовали все движимое и недвижимое имущество, включая банковские счета, акции, доли, недвижимость и транспортные средства. Всеми активами можно пользоваться, но продавать нельзя. Судебные приставы должны найти имущество ответчиков, в том числе находящееся у третьих лиц, и обеспечить его сохранность.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании ущерба в размере 3,9 млрд руб. Ответчикам наложили арест на счета на эту сумму. Однако адвокат Алексея Колбасина обжаловал это решение суда. Вскоре сумма ареста исчезла из исполнительных производств.

Виталина Ярховска