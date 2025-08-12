Главные новости за 12 августа. Кавказ

Сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю и Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России предотвратили незаконный ввоз на Ставрополье крупной партии наркотиков из США. Экспертиза показала, что в посылке с одеждой, обувью и перцем находилась марихуана, стоимостью 10 млн рублей.

Саид Маматханов назначен

временно исполняющим полномочия главы города Кизилюрта.

С начала 2025 года в Ставропольском крае закупили противоаллергические препараты на сумму 17,7 млн. руб. На препараты от бронхиальной астмы (как последствия аллергической реакции) потратили 19 млн руб.

Краевой Фонд капитального ремонта с мая направил 5,8 тысячи досудебных претензий должникам, общий долг которых превысил 260 миллионов рублей. С начала 2024 года региональный оператор самостоятельно ведет претензионную работу. Теперь претензии и судебные заявления формируются внутри организации без привлечения посредников.

Система противовоздушной обороны отразила атаку беспилотников в Ставрополе в ночь на 12 августа. Также поступили данные о сигнале тревоги в Невинномысске. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об объявлении беспилотной опасности в регионе.

Управление ФСБ по Северной Осетии-Алании возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении автора инвестиционного проекта «Ария», хозяина местной турфирмы Заурбека Цаллагова. Его подозревают в хищении бюджетных средств.