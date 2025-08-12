На Ставрополье Фонд капремонта направил 5,8 тысячи претензий должникам

Краевой Фонд капитального ремонта с мая направил 5,8 тысячи досудебных претензий должникам, общий долг которых превысил 260 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В ФКР Ставропольского края объяснили, с начала 2024 года региональный оператор самостоятельно ведет претензионную работу. Теперь претензии и судебные заявления формируются внутри организации без привлечения посредников.

При игнорировании досудебной претензии Фонд обращается в суд. После судебного решения должников ждут серьезные последствия: арест имущества, удержания из зарплаты, запрет на выезд и исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее одной тыс. руб.

С начала мая краевой Фонд капитального ремонта направил должникам 5,8 тыс. досудебных претензий по поводу неоплаченных взносов на капремонт. Общая сумма задолженности превысила 260 млн руб.

Валентина Любашенко