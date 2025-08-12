УФСБ СО-Алании возбудило дело о мошенничестве в отношении автора проекта «Ария»

Управление ФСБ по Северной Осетии-Алании возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении автора инвестиционного проекта «Ария», хозяина местной турфирмы Заурбека Цаллагова. Его подозревают в хищении бюджетных средств. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в республиканской прокуратуре.

Как ранее издани рассказали в региональном минэке, грант предоставлялся бизнесмену для реализации инвестиционного проекта экопарк «Ария». Средства должны были быть исопльзованы на возведению модульных некапитальных средств размещения. Проект связан с развитием в регионе Башенного комплекса Цаллаговых как привлекательного для туристов объекта. Всего в нем планировалось установить 58 модульных объектов и создать 88 номеров. На развитие инвестпроекта власти республики выделили бизнесмену грант в размере 116 млн руб.

Впоследствии, как писал «Ъ-Кавказ», министерство экономического развития СО-Алания предъявило автору проекта иск на эту сумму. Основанием для иска стало нецелевое использование бюджетных средств. Сейчас дело готовится к рассмотрению в арбитражном суде республики.

В прокуратуре изданию пояснили, что нарушения при распоряжении бюджетными средствами были выявлены в результате проверочных мероприятий, проведенных органами госбезопасности, которые «установили факт их (денег — «Ъ-Кавказ») хищения». После этого ФСБ возбудила в отношении господина Цаллагова уголовное дело. Надзорное ведомство же решило вступить в арбитражный спор, чтобы поддержать требования региональных властей.

Заурбек Цаллагов — основатель туристического агентства ООО «Родовые башни тревел» из Алагирского района. На сайте компании указано, что она занимается организацией этнотуров и индивидуальных туров в горы, а также экскурсий на Башенный комплекс Цаллаговых, расположенного в одном из высокогорных селений Северной Осетии.

Также там указано, что компания реализует проект «Родовые башни». На сайте обтекаемо написано, что цель проекта — «построение грамотной работы между органами государственной власти и жителями охватываемых регионов России для развития внутреннего туризма», а его команда занимается «многолетней работой по сохранению и восстановлению культурного наследия, организации культурно-массовых мероприятий, отражающих национальную самобытность народов России».

Согласно данным сайта турагентства, один из создателей башен — Цаллаг — потомок последнего Аланского царя Ос-Багатара. Является ли совпадения фамилии предпринимателя с наименованием Башенного комплекса случайным, либо комплекс осетинских сторожевых башен принадлежит потомку древнего рода, власти республики не знают.

Михаил Волкодав