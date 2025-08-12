Система ПВО перехватила беспилотники над Ставропольским краем

Система противовоздушной обороны отразила атаку беспилотников в Ставрополе в ночь на 12 августа. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Местные жители услышали характерный звук пролета беспилотных аппаратов около трех часов утра. После этого раздалось приблизительно пять взрывов, в небе наблюдались вспышки. По предварительным данным, сработала система ПВО.

Свидетели отмечают, что беспилотники летели на небольшой высоте. На данный момент официальных сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Также поступили данные о сигнале тревоги в Невинномысске. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об объявлении беспилотной опасности в регионе.

По состоянию на 07:04 утра 12 августа угроза на территории Ставропольского края была снята.

Валентина Любашенко