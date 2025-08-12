На Ставрополье пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из США
Сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю и Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России предотвратили незаконный ввоз на Ставрополье крупной партии наркотиков из США. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
«С территории Сан-Франциско из США на территорию села Юцы Предгорного округа Ставропольского края была отправлена посылка из 32 пакетов общим весом 2,9 кг, в которой содержалось наркотическое средство. Получателем посылки был местный житель»,— говорится в сообщении.
Получатель посылки был задержан с поличным. Он признался, что заказывал наркотики из США.
Экспертиза показала, что в посылке с одеждой, обувью и перцем находилась марихуана, стоимостью 10 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств в крупном размере». Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.