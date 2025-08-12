Орбан отказался считать себя «марионеткой Путина» из-за несогласия Венгрии с ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему его страна не поддержала заявление государств Евросоюза (ЕС) в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам господин Орбана, страны ЕС пытались диктовать условия президентам России и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Inquam Photos / Tudor Pana / Reuters Фото: Inquam Photos / Tudor Pana / Reuters

Венгерский премьер заявил, что решил изложить свою точку зрения, «прежде чем либерально-мейнстримный хор» заведет «свою любимую песню» о том, что он «марионетка Путина». Виктор Орбан перечислил три причины, по которым Венгрия не присоединилась к заявлению.

Во-первых, обратил внимание он, в заявлении пытаются установить условия для встречи, на которую лидеры ЕС не были приглашены. Во-вторых, тот факт, что ЕС остался в стороне «сам по себе печален», но если страны Европы начнут «давать указания со скамейки запасных», то это только ухудшит ситуацию, уверен господин Орбан. В качестве третьего аргумента он озвучил призыв инициировать саммит ЕС—Россия по примеру встречи США—Россия.

«Давайте дадим миру шанс!» — написал премьер Венгрии в соцсети X, где опубликован его полный комментарий.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа на Аляске. Они обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что лидеры ЕС стремятся помешать встрече двух президентов.

Подробнее о реакции ЕС — в материале «Ъ» «Отдавай-ка землицу».