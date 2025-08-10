Отдавай-ка землицу

Новость о том, что местом встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет Аляска, оказалась неожиданностью для всех. Украинский президент Владимир Зеленский в субботу, 9 августа, принялся обзванивать европейских союзников, которые начали заверять его, самих себя и, главное, президента Трампа, что будущее Украины не может решаться без украинцев и европейцев. Между тем сам факт выбора места для запланированного на 15 августа саммита — точки, удаленной от любых третьих сторон,— говорит о многом. Владимир Путин и Дональд Трамп намерены вначале договориться между собой и лишь затем представить общие предложения Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Leon Neal / Pool / AP Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Leon Neal / Pool / AP

Поспешим на край земли

Первым о времени и месте саммита рассказал Дональд Трамп. «Встреча, которую очень ждут, между мной — президентом США — и президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, в великом штате Аляска»,— написал он в соцсети Truth Social в ночь на 9 августа по московскому времени. Буквально через несколько минут, несмотря на позднее время, эту информацию подтвердил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Российские и советские лидеры никогда не были с визитами на Аляске (да и американские президенты ее посещают нечасто: последним был Барак Обама в 2015 году).

В том же 2015-м Владимир Путин в последний на сегодняшний день раз был в США, но речь тогда шла о поездке в нью-йоркскую штаб-квартиру ООН на Генассамблею всемирной организации.

«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран»,— пояснил выбор места Юрий Ушаков.

Кроме того, по словам главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, важно то, что Аляска — это «точка, удаленная от третьих сторон»: «Китай не рядом, а Европа вообще максимально далеко… То есть один на один, остальной мир завороженно смотрит из зала на сцену». «Антураж удовлетворяет статусные амбиции собеседников и предполагает серьезность намерений»,— написал эксперт в своем Telegram-канале.

Напомним, еще в пятницу днем западные СМИ публиковали разные утечки насчет того, где может состояться саммит. Например, упоминались Италия, ОАЭ, Венгрия, Швейцария, но Аляска не звучала ни разу — как и в целом США. При этом из слов Юрия Ушакова в субботу следовало: Кремль ожидает, что затем два лидера встретятся на российской территории, соответствующее приглашение Дональду Трампу уже передали.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники, что российское предложение по мирному плану включает два этапа.

На первом Украина должна будет вывести войска из Донецкой области, а линия фронта в Запорожье и Херсоне будет заморожена.

На втором этапе президенты Путин и Трамп согласуют окончательный вариант урегулирования, который впоследствии будут обсуждать с Владимиром Зеленским.

При этом газета констатировала: европейские чиновники, с которыми общались представители американской администрации, так и не составили четкое мнение насчет того, намерен ли Владимир Путин в конечном счете полностью вывести войска из Запорожской и Херсонской областей.

После этого 9 августа немецкая газета Bild сообщила, что на самом деле такой вариант исключен. Как утверждали источники газеты, на встрече в Кремле 6-го числа, когда и обсуждались все эти вопросы, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф якобы неправильно понял слова Владимира Путина: «Требование России о "мирном уходе" украинцев из Херсона и Запорожья он воспринял как предложение "мирного ухода" россиян из этих регионов». Утверждается, что Владимир Путин не отказался от намерений полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, чья принадлежность России записана в ее Конституции.

При этом, как утверждает Bild, Москва предлагает лишь частичное прекращение огня: отказ от атак на энергетическую инфраструктуру и крупные города в тылу, но не всеобъемлющее перемирие с Украиной.

Кроме того, не совсем ясно, какую территорию Украина теоретически могла бы получить взамен. О том, что речь пойдет о «некотором обмене территориями к обоюдной выгоде» Москвы и Киева, упоминал Дональд Трамп. Возможно, имеется в виду вывод российских войск из контролируемых ими районов Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

В поисках альтернатив и в ожидании провокаций

Так или иначе, все эти пока гипотетические варианты в Киеве уже жестко раскритиковали. «Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в конституции. Никто от этого не отступит — и никто не сможет»,— написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, давая понять, что об уступках территорий не может быть и речи.

Отстаивая свою позицию, Киев ожидаемо сделал ставку на Европу. 9 августа украинский президент поговорил по телефону с лидерами Франции, Великобритании, Эстонии, Дании, Испании, Финляндии. В каждом из его сообщений в Telegram-канале по итогам этих бесед прослеживалась мысль об «опасности российского плана свести все к обсуждению невозможного», то есть территориальных уступок Киева.

В тот же день, 9 августа, состоялся и многосторонний телефонный разговор лидеров Украины, Франции, Великобритании и ФРГ. «Будущее Украины не может решаться без самих украинцев. Европейцы также непременно будут частью решения, поскольку речь идет об их собственной безопасности»,— написал в соцсети X в качестве послесловия к этому разговору французский президент Эмманюэль Макрон.

В попытке стать «частью решения» европейские страны и Украина, как сообщила WSJ, в субботу согласовали альтернативное предложение. Впрочем, принципиально нового по сравнению с тем, что не раз высказывалось ранее, в нем нет.

Как считают в европейских столицах и Киеве, вначале необходимо достичь прекращения огня, а также провести обмен территориями по принципу, что, «если Украина выведет войска из одних регионов, Россия должна вывести войска из других».

Кроме того, в плане говорится, что «любая территориальная уступка со стороны Киева должна быть подкреплена железными гарантиями безопасности, включая возможное членство Украины в НАТО». Этот план уже был передан американской стороне.

А в воскресенье лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании и Финляндии, а также Еврокомиссия сделали официальное заявление, в котором выступили против планов передачи России части территории Украины ради прекращения огня. Кроме того, они предложили не начинать «содержательные переговоры» до начала перемирия и потребовали участия в них Украины.

Пока, впрочем, участие Владимира Зеленского в переговорах на Аляске не планируется. О том, что Белый дом не приглашал его туда, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. Правда, неназванный высокопоставленный представитель администрации США, которого процитировал телеканал CBS News, многозначительно отметил: «Все еще возможно, что Зеленский в конечном счете будет задействован (во встречах на Аляске.— “Ъ”) в том или ином виде».

В Москве тем временем ожидают, что в ближайшие дни произойдет битва подходов, направленных на решение кризиса, «с попытками обострить и углубить его». Об этом заявил председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин.

По словам господина Карасина, нервозность в европейских столицах насчет саммита на Аляске показала, «насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию».

В том же духе высказался ключевой российский переговорщик с администрацией Трампа, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, ряд государств заинтересованы в продолжении конфликта и готовы предпринять «титанические усилия, чтобы сорвать» саммит — например, устроить провокации или распространять дезинформацию.

При этом Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что саммит пройдет в день большого православного праздника — Успения Богородицы (РПЦ его отмечает 28 августа, но Православная церковь в Америке — 15-го числа). «Этот праздник направлен на милосердие и примирение — выбирайте диалог, выбирайте мир»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

Николай Амелин