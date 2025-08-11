Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза стремятся подорвать встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам венгерского министра, Будапешт пытается противодействовать подобным шагам европейских политиков.

«Мы с сожалением отмечаем, что провоенные политики Евросоюза пытаются использовать каждый день, оставшийся до пятницы, чтобы подорвать путь к миру и исключить успех встречи Трампа и Путина. Венгрия заинтересована в успехе саммита, мы окажем для этого всю необходимую поддержку и приложим все силы, чтобы воспрепятствовать попыткам Брюсселя сорвать и усложнить саммит»,— написал Петер Сийярто в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа на Аляске. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. Перед их встречей канцлер ФРГ Фридрих Мерц организует дистанционные переговоры с участием Дональда Трампа, европейских лидеров и руководства Украины.

Лусине Баласян