Венгрия не присоединилась к совместному заявлению лидеров ЕС по Украине

Лидеры стран Евросоюза подписали совместное заявление, в котором поприветствовали усилия США в урегулировании российско-украинского конфликта и сообщили о готовности продолжать поддержку Украины. К документу присоединились 26 стран ЕС — все, кроме Венгрии.

«Венгрия не присоединилась к этому заявлению»,— говорится в публикации на сайте Европейского совета.

В заявлении говорится, что вопросы урегулирования конфликта на Украине не могут быть решены без участия ее самой, а переговоры между Москвой и Киевом могут идти только после прекращения огня или сокращения активности боевых действий. Лидеры стран ЕС также заявили, что совместно с США и другими партнерами они продолжат оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Владимира Зеленского тянет на Аляску».