Участники обороны приграничья, Кубани и Крыма получили право на статус ветеранов

Правительство России включило 11 административных образований в перечень территорий, прилегающих к зоне специальной военной операции. Участники их обороны от украинских формирований могут получить статус ветерана боевых действий.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В список вошли Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район, Анапа, Новороссийск и Геленджик. А также Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

Подписанный в апреле президентом России Владимиром Путиным закон предоставляет право на получение статуса ветерана боевых действий военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств и участникам добровольческих формирований, которые отражали атаки украинских боевиков на Курскую область. Защитники этих территорий, получившие инвалидность, имеют право на статус инвалида боевых действий.

Алина Зорина