В Каменоломнях установили карантинную зону по амброзии

На территории Каменоломни в Октябрьском районе установили карантинную зону из-за обнаружения амброзии полыннолистной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фитосанитарный режим вблизи поселка Новосветловский ввели на площади почти 346 га, из которых 58 га составляет очаг сорняка, еще более 287 га – буферная зона. Как ранее писал «Ъ-Ростов», карантинную зону установили на территории Меркуловского сельского поселения в Шолоховском районе. Всего площадь заражения земель в Ростовской области амброзией достигла почти 4 млн га.

Константин Соловьев