В Шолоховском районе установили карантинную зону по амброзии в почти 40 га

На территории Меркуловского сельского поселения в Шолоховском районе обнаружили очаг сорняка амброзии полыннолистной на площади в почти 40 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из текста приказа ведомства, общая зона карантина составит почти 722 га, еще 682 га определили как буферную зону. Как ранее писал «Ъ-Ростов», на территории Ростовской области площадь, засоренная амброзией, составляет почти 4 млн га. В 2025 году на Дону установили 44 новых карантинных зоны.

Константин Соловьев