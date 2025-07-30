На Дону площадь заражения земель амброзией достигла почти 4 млн га

В Ростовской области с начала 2025 года специалисты Россельхознадзора зафиксировали более 800 случаев заражения амброзией сельхозпродукции. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На территории региона площадь, засоренная амброзией, составляет почти 4 млн га. В 2025 году на Дону установили 44 новых карантинных зоны, а также обнаружили новый карантинный объект — амброзия трехраздельная. Ведомству известны два очага на площади 428 га в Шолоховского района.

Общий объем зараженной продукции составил около 476 тыс. т. Чаще всего от самого жизнеспособного сорняка страдают поздние культуры, такие как подсолнечник – с начала более 443 тыс. т растений пострадало от амброзии. Заражению на Дону наиболее часто подвергается пшеница (почти 5 тыс. т), кукуруза (21 тыс. т), лен (70 т) и горох (более 6 тыс. т). Уточняется, что высокая доля заболевания подсолнечника связана с совпадением в периодах созревания семян сорняка (в августе – сентябре).

В Россельхознадзоре сообщили, что зараженная продукция либо прошла механическую очистку, либо была отправлена на предприятия для уничтожения, удаления или стерилизации.

«Также партии продукции, засоренные амброзией, были отправлены на экспорт в страны, не предъявляющие карантинные фитосанитарные требования к данному сорняку-«засорителю» сельхозпродукции», — сообщили «Ъ-Ростов» в ведомстве.

Константин Соловьев