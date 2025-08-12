Мошенники начали выдавать себя за сотрудников доставки и Роскомнадзора

Мошенники разработали новую схему обмана россиян в мессенджерах. Они начали представляться сотрудниками службы доставки и Роскомнадзора, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Сначала злоумышленники звонят от имени службы доставки и просят сообщить код из смс якобы для сверки данных с курьером. После они имитируют сообщение от Роскомнадзора, предостерегающее от общения с «фальшивой службой доставки». Затем жертве звонят и говорят, что ее персональные данные скомпрометированы. Мошенники для убедительности могут также представиться работниками Центробанка (ЦБ), Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Под разными предлогами жертву вынуждают оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

ЦБ сообщал, что за второй квартал российские банки предотвратили 38,7 млн мошеннических операций и не допустили хищение 3,4 трлн руб. В марте Госдума приняла закон о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников.

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты защитили добрых и отзывчивых».