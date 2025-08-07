Российские банки за II квартал предотвратили 38,7 млн мошеннических операций

По итогам второго квартала российские банки предотвратили 38,7 млн мошеннических операций, что в 1,5 раза больше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала. Было предотвращено хищение 3,4 трлн руб. Об этом сказано в опубликованном Центробанком (ЦБ) обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств.

По данным ЦБ, за указанный период мошенники в общей сложности совершили 273,1 тыс. мошеннических операций на сумму 6,3 млрд руб. Число операций сократились на 8,9%, размер ущерба — на 15,9% по сравнению со средними значениями за последние четыре квартала. ЦБ инициировал блокировку 20,2 тыс. телефонных номеров, а также 13,4 тыс. мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.

По подсчетам МВД, в 2024 году размер ущерба от кибермошенничества вырос на 36%, до 200 млрд руб. Было выявлено 486 тыс. случаев онлайн-мошенничества, причем пятую часть преступлений составляли кражи с банковского счета. В марте Госдума приняла закон о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников.

