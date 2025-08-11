«Все станет ясно в первые минуты». Трамп о предстоящей встрече с Путиным
Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры с Владимиром Путиным на Аляске ознакомительными. Он отметил, что будет убеждать президента России завершить конфликт на Украине и рассчитывает на встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Annabelle Gordon / Reuters
О встрече с Путиным на Аляске
- Встреча на Аляске будет скорее ознакомительной.
- Президент США заявил, что будет убеждать президента России завершить конфликт на Украине.
- В течение первых минут переговоров с Путиным можно будет понять, возможна ли сделка по Украине.
- Трамп заявил, что по итогам переговоров с Путиным, может выйти из дипломатии по Украине.
- Участие Зеленского во встрече на Аляске не планируется. Трамп проинформирует Зеленского и европейцев об итогах переговоров.
- Трамп сообщил, что после встречи с Путиным ожидает встречи президентов России и Украины, либо трехстороннего саммита с участием США.
- Президент Трамп заявил, что в конечном счете «сможет усадить президентов России и Украины за стол переговоров».
О России
- Президент США назвал Россию воюющей нацией. Он отметил, что страна вела много войн и упомянул победы России над Гитлером и Наполеоном.
Фотогалерея
Все встречи Владимира Путина и Дональда Трампа
1 / 10