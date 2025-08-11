Трамп назвал предстоящую встречу с Путиным ознакомительной

Президент США Дональд Трамп заявил, что запланированная на 15 августа встреча с российским коллегой Владимиром Путиным будет скорее ознакомительной. Американский лидер намерен добиться завершения конфликта на Украине. В противном случае он допустил выход из переговорного процесса.

«Полагаю, что у нас будут конструктивные обсуждения»,— отметил господин Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Президент США добавил, что за первые несколько минут встречи поймет, возможна ли сделка по Украине. Трансляция велась на Youtube-канале Fox News.

Переговоры господ Путина и Трампа должны пройти в пятницу на Аляске. На той же пресс-конференции американский лидер подтвердил, что президент России прилетит в США. Вторая встреча сторон может состояться на территории РФ, говорил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков. Ее сроки еще не определены.