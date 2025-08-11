Трамп намерен организовать встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что в конечном счете сможет «усадить за стол переговоров» лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он не исключил личного участия на такой встрече.

«Я усажу их обоих (Путина и Зеленского.— ''Ъ'') в одном помещении со мной или без меня и думаю, что они решат вопрос»,— сказал Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Владимир Зеленский говорил, что территориальные вопросы готов обсуждать только лично с Владимиром Путиным, а организация подобного саммита — одна из важнейших задач переговоров делегаций Украины и России. При этом Кремль называл подобную встречу преждевременной, пока стороны не согласовали условия мирного соглашения.

Лусине Баласян