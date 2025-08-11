Трамп допустил отказ от посредничества по Украине после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным может выйти из посредничества в российско-украинском конфликте. Американский лидер заявил о планах добиться завершения боевых действий.

«Я буду говорить с Владимиром Путиным. Я скажу ему: "Вам следует прекратить эту войну. Вам следует прекратить ее"»,— сказал Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, он сможет понять, возможен ли мир на Украине, в первые пару минут встречи с российским коллегой.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа на Аляске. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. Bloomberg писал о стремлении лидеров стран Евросоюза провести переговоры с Дональдом Трампом перед его встречей с российским коллегой.

Лусине Баласян