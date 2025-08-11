Трамп назвал россиян воюющей нацией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «ведет много войн». В качестве примера он привел Вторую мировую и Отечественную войну 1812 года.
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
«Россияне — воюющая нация. Именно этим они занимаются, они ведут много войн. Они победили Гитлера, как и мы, и Наполеона»,— сказал Дональд Трамп на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Fox News).
На встрече с журналистами президент США допустил, что может отказаться от посредничества в урегулировании российско-украинского конфликта после переговоров с Владимиром Путиным. Он уточнил, что на встрече 15 августа будет просить президента России завершить конфликт на Украине.