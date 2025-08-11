Более 30 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 12 августа, в Краснодаре без электроэнергии временно останутся жители более 30 улиц. Об этом сообщает ЕДДС города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 электричества временно не будет на улицах: Калинина, Адыгейская набережная, Красных Партизан, Индустриальная, Яна Полуяна, Сормовская, Гимназическая, Седина, Янковского, Офицерская, Вавилова, Тюляева, Береговая, Матросова, Захарова, Лукьяненко. А также Российская, Московская, Фурманова, Леваневского, Шоссе Нефтяников, 40 лет Победы, 5-я линия, пр-кт, проезд Матросова, проезд 2-й Нефтезаводской, проезд 3-й Нефтезаводской, переулок Звездный, переулок Майский, переулок Константиновский и переулок Петровский.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина