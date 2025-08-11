Антон Летов возглавил ФКУ Упрдор «Черноморье»

Антона Летова назначили директором ФКУ Упрдор «Черноморье», курирующего 11 федеральных трасс в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Информация об этом появилась 11 августа на официальной странице организации, сообщает «Ъ-Сочи».

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

С 19 августа 2024 года Антон Летов руководил ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Санкт-Петербург», базирующейся в Великом Новгороде и действующей с 1994 года.

ФКУ Упрдор «Черноморье» отвечает за эксплуатацию и развитие дорог на юге России, включая ключевые маршруты курортного Черноморья. Назначение нового директора совпало с началом высокого курортного сезона, когда нагрузка на дорожную сеть региона возрастает.

Анна Гречко