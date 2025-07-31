Участок трассы А-136 передадут в собственность Краснодара

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ФКУ УПРДОР «Черноморье» к администрации Краснодара о передаче участка федеральной автодороги в муниципальную собственность.

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Спор касается 13,4-километрового отрезка трассы А-136 — подъездной дороги от М-4 «Дон» к Краснодару (с 36-го по 170-й километр). В настоящее время участок находится в оперативном управлении ФКУ УПРДОР «Черноморье» и принадлежит Российской Федерации.

Дорога А-136 включена в перечень автомагистралей общего пользования федерального значения согласно постановлению Правительства РФ от 17 ноября 2010 года № 928.

Основанием для передачи стало исполнение протокола заседания Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина от 28 апреля 2023 года. Федеральное дорожное агентство подготовило перечень автодорог, утративших признаки федерального значения и подлежащих передаче в собственность соответствующих публично-правовых образований.

Администрация Краснодара возражала против удовлетворения исковых требований, однако суд признал доводы истца обоснованными. Кадастровый номер передаваемого объекта капитального строительства — 23:43:0000000:18647.

Лия Пацан