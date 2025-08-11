Австралия планирует в сентябре официально признать Палестину как государство

Власти Австралии, вслед за Францией, Великобританией и Канадой, сообщили о намерении признать Палестину как государство. Премьер-министр Энтони Албаниз рассказал, что свою позицию страна официально объявит в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН.

«Решение о создании двух государств — лучшая надежда человечества разорвать порочный круг насилия на Ближнем Востоке и положить конец конфликту, страданиям и голоду в секторе Газа»,— сказал господин Албаниз после заседания кабинета министров. Трансляцию выступления вело Associated Press.

Признание Палестины будет основано на нескольких условиях, подчеркнул господин Албаниз. Они включают в себя отказ членов палестинского правительства от участия в движении «Хамас», демилитаризацию сектора Газа и проведение выборов.

До этого о намерении официально признать Палестину заявляли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Канады Марк Карни. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с осуждением подобных намерений.