Канада признает государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о планах признать государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Patrick Doyle / Reuters Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Patrick Doyle / Reuters

В тексте заявления указано, что признание Палестины продиктовано приверженностью Палестинской национальной администрации необходимым реформам, включая обязательства главы Палестины Махмуда Аббаса «фундаментально реформировать систему управления, провести всеобщие выборы в 2026 году, в которых движение “Хамас” не сможет участвовать».

Кроме того, господин Карни вновь призвал «Хамас» освободить захваченных в результате атаки 7 октября 2023 года заложников, и подчеркнул, что движение «не должно играть никакой роли в управлении Палестиной».

Ранее газета The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовит план по признанию Палестины, который может быть представлен уже на этой неделе. На прошлой неделе за признание Палестины выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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