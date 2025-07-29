Великобритания может признать Палестину осенью

Великобритания вслед за Францией может признать Палестину как государство в сентябре. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что правительство оформит официально свое решение, если Израиль не предпримет шаги для прекращения огня в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Pool / Reuters Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

«(Великобритания признает государство Палестина.— “Ъ”) если правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасной ситуации в секторе Газа, не достигнет прекращения огня, не даст ясно понять, что не будет аннексии Западного берега, и не возьмет на себя обязательство по долгосрочному мирному процессу, обеспечивающему решение о создании двух государств»,— передает пресс-служба британского правительства слова господина Стармера перед кабинетом министров.

Премьер-министр добавил, что перед сентябрьской Генеральной Ассамблеей ООН Великобритания проанализирует, насколько Израиль выполнил указанные условия.

24 июля Президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция готова признать Палестину как страну в сентябре. Это решение поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Господин Стармер, в свою очередь, заявил, что представит план по Палестине в ближайшее время.