Главные новости к утру 11 августа

В Газе при обстреле со стороны Израиля погибли пятеро журналистов «Аль-Джазиры». Одного из них — 28-летнего Анаса аш-Шарифа — ЦАХАЛ назвал главой одной из ячеек «Хамаса». По заявлению военнослужащих, он «отвечал за ракетные удары» по мирным жителям Израиля и по местам дислокации армии, а его сотрудничество с телеканалом было прикрытием такой деятельности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует переместить находящихся в Вашингтоне бездомных за пределы столицы. Им будет предоставлено жилье, добавил глава государства.

С 1 марта все гражданские БПЛА в России будут обязаны передавать данные о полетах в режиме реального времени через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Данные смогут ежесекундно получать надзорные органы, МЧС, силовые структуры и учебные заведения.

Генсек НАТО назвал переговоры, которые должны состояться в пятницу на Аляске, «испытанием для Путина». Оно покажет, действительно ли президент настроен закончить конфликт на Украине, считает глава Североатлантического альянса. При этом господин Рютте надеется, что встреча двух президентов станет важным шагом в процессе мирного урегулирования