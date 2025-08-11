Генсек НАТО назвал переговоры на Аляске «испытанием для Путина»

Президент России Владимир Путин на переговорах с главой США Дональдом Трампом покажет, действительно ли он настроен закончить конфликт на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. При этом глава Североатлантического альянса надеется, что встреча двух президентов станет важным шагом в процессе мирного урегулирования. Если так произойдет, то это может положить начало переговорам о территориях, сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Ken Cedeno / Reuters Генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Вопрос будет в том, как действовать дальше после прекращения огня... Когда речь идет о территориальном вопросе, о признании их в будущем соглашении,— что Россия де-факто контролирует часть украинских земель,— это должно быть фактическим признанием, а не политическим де-юре»,— сказал господин Рютте в интервью ABC News.

Он заявил, что верит в намерение господина Трампа не позволить России достигнуть договоренностей, которые бы «вознаградили ее за военный конфликт». «Следующая пятница будет важной, поскольку она станет испытанием для Путина, насколько серьезно он настроен в отношении всего этого процесса»,— отметил он.

Переговоры на Аляске должны состояться 15 августа. Владимир Путин и его американский коллега обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине, рассказывал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Подробнее— в материале «Ъ» «Отдавай-ка землицу».