Данные о полетах гражданских дронов в РФ начнут передавать через «ЭРА-ГЛОНАСС»

С 1 марта 2026 года все гражданские БПЛА в России будут обязаны передавать данные о полетах в режиме реального времени через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минтранс, скоро документ будет опубликован для публичного обсуждения, сообщают «Ведомости».

Таким образом ведомство хочет создать единую систему идентификации беспилотников для повышения прозрачности их использования и смягчения действующих региональных запретов. Данные смогут ежесекундно получать надзорные органы, МЧС, силовые структуры и учебные заведения.

Для коммерческих операторов услуга будет платной: 560 руб. в месяц. Как пояснил изданию представитель «Глонасс», это включает передачу данных, IT-поддержку и связь. При среднем налете 60 часов в месяц стоимость идентификации составит 9 руб. за час полета.

В Минтрансе ожидают, что поправки будут утверждены до 1 декабря 2025 года. Они завершат формирование правовой базы для работы системы на инфраструктуре «ЭРА-ГЛОНАСС».

Как сообщал «Ъ», Минтранс проработает предложения по рассекречиванию материалов для проведения аэрофотосъемки с беспилотников и упрощения процедур снятия грифа секретности с результатов съемки

Подробнее — в материале «Ъ» «Гостайну спускают на землю».