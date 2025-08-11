В Газе под обстрелом армии Израиля погибли двое корреспондентов «Аль-Джазиры»

Журналисты «Аль-Джазиры» погибли в результате израильской атаки по Газе, сообщает катарский телеканал. Среди жертв — корреспонденты Анас аш-Шариф и Мохаммед Крейке, а также операторы Ибрагим Захер и Мохаммед Нуфаль.

В армии Израиля утверждают, что 28-летний аш-Шариф возглавлял «террористическую ячейку» движения «Хамас». Он, по заявлению военнослужащих, «отвечал за ракетные удары» по мирным жителям Израиля и по местам дислокации армии, и его сотрудничество с «Аль-Джазирой» якобы было лишь прикрытием этой деятельности. Пресс-служба ЦАХАЛ отметила, что перед атакой по Газе армия «предприняла шаги по уменьшению ущерба мирному населению».

«Аль-Джазира» заявила, что Израиль регулярно обвиняет палестинских журналистов в Газе в принадлежности к «Хамасу». Телеканал сообщает, что действия ЦАХАЛ с 2023 года привели к гибели более 200 репортеров и работников СМИ. В их числе — несколько журналистов «Аль-Джазиры» и их родственники.

В июле «Комитет по защите журналистов» выражал обеспокоенность безопасностью аш-Шарифа. В организации сообщали, что он «стал мишенью клеветнической кампании израильских военных». «28-летний журналист был ключевым источником новостей из Газы для международной аудитории с начала войны»,— заявляли в организации.