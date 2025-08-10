Трамп планирует переместить бездомных в Вашингтоне за пределы столицы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует переместить находящихся в Вашингтоне бездомных за пределы столицы. Им будет предоставлено жилье, добавил глава государства.

«Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. По словам Дональда Трампа, это произойдет «очень быстро», как ситуация с мигрантами.

«За последние несколько месяцев мы перешли от миллионов людей, хлынувших в страну, к нулю»,— отметил глава государства. Президент анонсировал по этому поводу пресс-конференцию в Белом доме, которая состоится 11 августа.

В 2024 году в США были признаны бездомными 771,5 тыс. человек, что стало рекордным показателем. Причинами роста числа бездомных стала инфляция, высокие цены на жилье и стагнация зарплаты среди домохозяйств со средним и низким доходом, отмечало министерство жилищного строительства и городского развития США.