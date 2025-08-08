Правительство Израиля утвердило решение Нетаньяху по контролю над Газой
Военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о разгроме палестинского движения «Хамас». Армия обороны Израиля готовится к установлению контроля над сектором Газа. Об этом говорится в пресс-релизе канцелярии премьера.
Израильская сторона будет предоставлять гумпомощь гражданскому населению вне зоне боевых действий, говорится в заявлении.
Принятый план завершения конфликта включает следующие этапы:
- Разоружение «Хамаса»;
- Возвращение заложников и тел погибших;
- Демилитаризация сектора Газа;
- Установление Израилем безопасности в секторе Газа;
- Формирование альтернативного гражданского управления, не связанного с «Хамасом» или палестинскими властями.
По информации источников The Washington Post, руководство ЦАХАЛ выступало против оккупации Газы. Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир настаивал лишь на нанесении ударов по городу и осаде с целью оказать давление на «Хамас».
7 августа Биньямин Нетаньяху заявил, что захват территории необходим, чтобы гарантировать безопасность Израиля, вытеснить «Хамас» из региона и передать контроль гражданским властям.
