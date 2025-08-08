Палестина призвала США вмешаться после решения Израиля оккупировать Газу

Администрация президента Палестины Махмуда Аббаса осудила решение Израиля оккупировать сектор Газа. Власти страны призвали президента США Дональда Трампа вмешаться в конфликт. Также Палестина обратится в СБ ООН, следует из заявления, которое приводит агентство WAFA.

Надпись «Прекратите войну» на пляже в Тель-Авиве, напротив консульства США (август 2025 года)

Фото: Aviv Atlas / Reuters

Фото: Aviv Atlas / Reuters Надпись «Прекратите войну» на пляже в Тель-Авиве, напротив консульства США (август 2025 года)

Администрация Палестины назвала планы Израиля «вопиющим нарушением международного гуманитарного права». Это приведет к принудительному перемещению почти миллиона палестинцев из Газы и северной части сектора на юг. Оккупация территории спровоцирует гуманитарную катастрофу, считают власти Палестины.

Глава Палестины запросил срочные заседания Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества для защиты населения. Власти обратились в ООН и Международный комитет Красного Креста с просьбой доставить гуманитарную помощь в анклав.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о разгроме палестинского движения «Хамас». ЦАХАЛ готовится к установлению контроля над сектором Газа.

