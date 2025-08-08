Биньямин Нетаньяху перекрывает Газу

Военно-политический кабинет Израиля под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрил вечером 7 августа план расширения сухопутной операции в секторе Газа. Это стало ответом на отказ радикальной группировки «Хамас» от переговоров по освобождению израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года. По итогам заседания власти еврейского государства расширили список своих военных целей в Газе, добавив туда два дополнительных пункта — установление «израильского контроля безопасности» в анклаве и формирование «альтернативного гражданского управления». Как пояснили “Ъ” в канцелярии господина Нетаньяху, дополнительные пункты необходимы для завершения 22-месячной войны и о захвате Газы речи не идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leo Correa / AP Фото: Leo Correa / AP

Узкий кабинет Израиля, куда входят премьер и ключевые министры, после десятичасового обсуждения в четверг одобрил инициативу Биньямина Нетаньяху «о разгроме "Хамаса"», сообщила канцелярия главы правительства. В ее заявлении говорится, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет новую военную кампанию с установления военного контроля над городом Газа, который является крупнейшим по населенности пунктом анклава. Одновременно мирным палестинцам предоставят гуманитарную помощь «вне зон боевых действий», отмечается в заявлении.

Вместе с тем министры большинством голосов одобрили «пять принципов завершения войны».

Это разоружение радикальной группировки «Хамас», которая де-факто все еще контролирует часть Газы.

Возвращение всех израильских заложников — как живых, так и погибших.

Демилитаризация сектора Газа.

Установление «израильского контроля безопасности в секторе Газа».

Наконец, «формирование альтернативного гражданского управления, не связанного ни с "Хамасом", ни с Палестинской национальной администрацией (ПНА)».

Последние два пункта плана являются новыми инициативами.

Отдельно офис Нетаньяху подчеркнул, что члены военно-политического кабинета отвергли некий «альтернативный план», заметив, что он «не обеспечит ни разгром "Хамаса", ни возвращение заложников». Вероятно, речь идет о предложениях главы Генерального штаба ЦАХАЛа Эяля Замира, который, как утверждают источники портала Axios, выступил против расширения израильской операции и открыто заявил во время министерского заседания, что военная активность поставит под угрозу еще живых похищенных и приведет к созданию израильского военного правления в секторе Газа с полной ответственностью за судьбу почти 2 млн палестинцев.

Как пояснил “Ъ” советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, два новых пункта израильского плана по расширению военной операции, по мнению кабинета безопасности, являются «необходимыми действиями для завершения войны в секторе Газа на фоне отказа "Хамаса" от сделки по возврату заложников». «Израиль не намерен захватывать сектор Газа,— в то же время подчеркнул собеседник “Ъ”.— Мы должны создать условия для того, чтобы на место террористического режима в Газе пришли международные арабские силы, не связанные с "Хамасом" или ПНА».

ЦАХАЛ проводит наземные операции в секторе Газа с 27 октября 2023 года. Как отмечает The New York Times, израильскому командованию, скорее всего, потребуется несколько дней, чтобы призвать дополнительные силы резервистов, совершить переброску войск для подготовки к наступательной операции на город Газа и еще некоторое время — для принудительной эвакуации десятков тысяч палестинцев из новых зон боевых действий.

Канал NBC со ссылкой на свежие спутниковые снимки проинформировал, что еврейское государство уже наращивает войска и боевую технику вблизи границы с Газой, готовясь к новому удару.

По словам источников канала CNN, эвакуация города Газа может значительно затянуться. Ее рассчитывают завершить до 7 октября — второй годовщины полномасштабного вторжения «Хамаса» на юг Израиля. Согласно плану, после завершения эвакуации израильские войска должны взять в осаду оставшихся в городе боевиков «Хамаса» и предъявить им ультиматум с требованием сдаться. В случае отказа радикалов части ЦАХАЛа начнут продвижение в город Газа, что, по ряду предположений, возможно, станет прологом к тотальному захвату анклава.

Западные официальные лица, на которых ссылается Ynet, убеждены, что расширение израильской сухопутной операции бессмысленно, потому что боевики «Хамаса» хорошо окопались и «нет возможности уничтожить их всех». Кроме того, есть опасения, что «Хамас» может нанести вред заложникам или специально разместить их в зонах боевых действий, для того чтобы впоследствии обвинить в их гибели Израиль. Из 50 остающихся в руках «Хамаса» заложников в живых, по официальным данным Израиля, остаются только 20.

Комментируя инициативу военно-политического кабинета еврейского государства, «Хамас» заявил, что господин Нетаньяху и его министры пренебрегают жизнями похищенных, потому что интенсификация боевых действий неизбежно «приведет к жертвам среди них».

Кроме того, радикальная группировка обвинила еврейское государство в сознательном отказе от переговоров, которые, по ее мнению, в последнее время были «на грани достижения соглашения».

По словам источников NBC, ситуация в Газе уже вбила клин между господином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом, который, по одной из версий, все-таки одобрил план расширения операции. Как утверждает канал, во время телефонного разговора 28 июля два лидера перешли на повышенные тона, обсуждая гуманитарные проблемы сектора. Впрочем, офис израильского премьера 8 августа отверг сообщение NBC, назвав его «абсолютным фейком». Впрочем, это не снимает вопроса о том, как динамика боевых действий будет влиять на личные контакты между господином Трампом и господином Нетаньяху.

Нил Кербелов