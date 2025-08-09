Главные новости за 9 августа. Кавказ

В Нальчике шесть человек госпитализировали после обрушения канатной дороги. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Кабардино-Балкарии, четверым пострадавшим оказали помощь на месте, восемь человек доставили в больницу.

В Кабардино-Балкарии поголовье сельскохозяйственной птицы увеличилось на 7,3% до 2,7 млн голов. Средняя продуктивность кур-несушек увеличилась на 8,4%: с января по июнь 2025 года одна курица давала 103 яйца.

В аэропорту Владикавказа два раза за день действовало ограничение полетов. Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности.

В Ставропольском крае локализуют белорусские машиностроительные комплексы. В краевом центре зарезервирован участок под сборку комплектующих «АМКОДОР», а в Шпаковском округе — под сервисный центр Минского тракторного завода.

Режим беспилотной опасности объявляли на Ставрополье в Северной Осетии, в Дагестане и Кабардино-Балкарии.