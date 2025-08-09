Поголовье сельхоз птицы в КБР увеличилось на 7,3%

В Кабардино-Балкарии поголовье сельскохозяйственной птицы увеличилось на 7,3% до 2,7 млн голов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Отмечается, что средняя продуктивность кур-несушек увеличилась на 8,4%: с января по июнь 2025 года одна курица давала 103 яйца.

Производство яиц в сельскохозяйственных организациях КБР за первые шесть месяцев 2025 года составило более 20 млн штук, что на 6,5% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Константин Соловьев