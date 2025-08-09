В Нальчике шесть человек госпитализировали после обрушения канатной дороги
В Нальчике шесть человек госпитализировали после обрушения канатной дороги. Как сообщили в пресс-службе минздрава Кабардино-Балкарии, четверым пострадавшим оказали помощь на месте, восемь человек доставили в больницу.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в момент происшествия на канатной дороге находился 21 человек. МЧС России эвакуировали 13 человек. Погибших в результате обрушения канатной дороги нет.