В Нальчике шесть человек госпитализировали после обрушения канатной дороги

В Нальчике шесть человек госпитализировали после обрушения канатной дороги. Как сообщили в пресс-службе минздрава Кабардино-Балкарии, четверым пострадавшим оказали помощь на месте, восемь человек доставили в больницу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в момент происшествия на канатной дороге находился 21 человек. МЧС России эвакуировали 13 человек. Погибших в результате обрушения канатной дороги нет.

Константин Соловьев

