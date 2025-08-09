Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье планируют локализовать белорусское производство

В Ставропольском крае локализуют белорусские машиностроительные комплексы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Глава региона сообщил, что в краевом центре зарезервирован участок под сборку комплектующих «АМКОДОР», а в Шпаковском округе — под сервисный центр Минского тракторного завода. По информации РБК Кавказ, в ноябре 2024 года власти Ставропольского края заключили соглашение с белорусским холдингом «Амкодор» о строительстве предприятия по сборке белорусской техники в регионе.

Константин Соловьев

