Режим беспилотной опасности объявили на Ставрополье в Северной Осетии

В Ставропольском крае и в Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности. Об этом главы регионов сообщили в своих Telegram-каналах.

«Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Напоминаю, что возможно замедление мобильного интернета и связи», — написал Сергей Меняйло, глава РСО.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в предупреждении об беспилотной опасности отметил, что жителям региона необходимо следить за сообщениями. В случае происшествия за помощью обращаться по единому телефону экстренных служб «112».

Константин Соловьев