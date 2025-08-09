Иран выступил против создания коридора через Армению под управлением США

Советник иранского лидера Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран не допустит создание Зангезурского коридора, который пройдет через Сюникскую область Армении и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Это поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, считает он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По мнению Али Акбара Велаяти, этот шаг изменит геополитику региона, перекроит границы и приведет к распаду Армении. Создание коридора — это политический заговор против Ирана и его соседних стран, утверждает советник иранского лидера. Он добавил, что страны НАТО хотят таким образом расширить присутствие в этом регионе, встав между Россией и Ираном.

«Иран настаивает на том, что будет действовать в соответствии с требованиями безопасности Южного Кавказа, с Россией или без нее,— сказал Али Акбар Велаяти в интервью Tasnim.— Мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора».

Российская сторона, в свою очередь, ограничилась положительной оценкой мирного соглашения Армении и Азербайджана. По словам представителя МИДа Марии Захаровой, Россия заинтересована в том, чтобы на территории Южного Кавказа была создана зона стабильности. Госпожа Захарова также обратила внимание на необходимость недопущения западного воздействия на ситуацию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали меморандум о прекращении боевых действий по итогам переговоров в Вашингтоне 8 августа. Зангезурский коридор получил название «Маршрут Трампа ради мира и процветания» и перешел под контроль США на 99 лет.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Южный Кавказ меняет куратора».