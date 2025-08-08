Армения и Азербайджан подписали декларацию о прекращении боевых действий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о прекращении боевых действий. Церемония состоялась в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа.

«Армени и Азербайджан стремятся прекратить любые противостояния, открыть торговлю, туризм и дипломатические отношения для сотрудничества, уважать суверенитет друг друга и территориальную целостность»,— сказал господин Трамп в эфире Белого дома на YouTube.

Он также добавил, что США договорили со странами о сотрудничестве в области энергетики. Вашингтон будет сотрудничать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном. Дональд Трамп подчеркнул, что, по его мнению, отношение глав двух стран, «которые редко видятся друг с другом» будут развиваться положительно.

6 августа стало известно, что Армения и Азербайджан при посредничестве США подпишут меморандум о взаимопонимании. Встречу на уровне первых лиц государств подтвердили в Ереване. 7 августа Ильхам Алиев прибыл в США с рабочим визитом.