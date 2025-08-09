МИД России положительно оценил мирное соглашение Армении и Азербайджана

Представитель МИД России Мария Захарова положительно оценила переговоры Армении и Азербайджана в Вашингтоне. По итогам встречи стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий.

Госпожа Захарова отметила, что Россия заинтересована в создании на Южном Кавказе зоны стабильности. «Одно из важнейших условий — всеобъемлющая нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на учете интересов народов обеих стран»,— говорится в заявлении.

Мария Захарова подчеркнула, что этап нормализации отношений Армении и Азербайджана стартовал при содействии России. Речь идет о принятии 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В регионе находился российский миротворческий контингент, который внес вклад в стабилизацию обстановки. Затем в трехстороннем формате была разработана дорожная карта по всем ключевым направлениям примирения Баку и Еревана. Российская сторона проанализирует заявления США о разблокировке региональных коммуникаций, добавила представитель МИДа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали меморандум о прекращении боевых действий 8 августа. В нем говорится о создании Зангезурского коридора, который пройдет через Сюникскую область Армении и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Дорога получила название «Маршрут Трампа ради мира и процветания» и перешла под контроль США на 99 лет.

