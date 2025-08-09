В Красноармейском районе обломки БПЛА повредили дома и сети

В Красноармейском районе фрагменты беспилотников упали по пяти адресам в хуторе Трудобеликовском. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Золотова Фото: Анастасия Золотова

В двух случаях повреждений нет, а по трем остальным адресам — обнаружены выбитые стекла, повреждения заборов, электрических сетей, кровли и фасадов домов. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы.

Ранее обломки БПЛА также обнаружили в Славянском районе — в поселке Вишневом и Славянске-на-Кубани. В отдельных случаях повреждены крыши, навесы, стеклопакеты и подводящий газопровод; утечки газа нет. В Северском районе, в поселке Ильском, обломки дрона упали в огород, повредив автомобиль и забор.

По данным оперштаба, обследование территорий продолжается. Всего за двое суток системы ПВО уничтожили 27 беспилотников над Кубанью и 32 — над акваториями Черного и Азовского морей.

Анна Гречко