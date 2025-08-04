Флаги не торопятся в гости

Темп роста рынка въездного туризма в летнем сезоне замедлился в четыре раза относительно весны, оказавшись заметно хуже ожиданий турбизнеса. Конфликты на Ближнем Востоке, противостояние между Индией и Пакистаном и постоянные ограничения авиасообщения снизили мотивацию интуристов к путешествиям в Россию. Дополнительным сдерживающим фактором стал рост стоимости услуг из-за укрепления рубля.

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Количество бронирований размещения в России интуристов на лето увеличилось на 10% год к году, подсчитали в «Островке». Темпы роста спроса резко сократились: в первой половине мая аналитики говорили об увеличении спроса на 40% год к году. Гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский говорит, что интуристов этим летом в отелях его сети больше не стало.

Лето не оправдало ожиданий: спрос не вырос, а по многим направлениям — снизился, констатирует гендиректор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин говорит, что за январь—июль число интуристов снизилось на 10% год к году. В мае в АТОР прогнозировали рост въездного потока в этом году на 25%.

Разворот тренда связан с геополитическими потрясениями. В июне количество бронирований иностранцев год к году сократилось из-за ирано-израильского конфликта, поясняют в «Васта Отель Менеджмент». Марина Левченко отмечает, что негативное влияние также оказало обострение противостояния между Индией и Пакистаном в мае. Сергей Ромашкин считает, что на путешественниках сказываются и ограничения в российских аэропортах: регулярные отмены и переносы рейсов вынуждали снижать частоту поездок.

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В топ-10 стран по количеству летних туристических прибытий, по данным «Островка», входят Индия, Саудовская Аравия, Турция, Оман и ОАЭ. 46,7% туристических визитов в Россию, согласно данным Погранслужбы ФСБ, в январе—марте этого года сформировали гости из Китая. По подсчетам АТОР, в январе—июне в рамках безвизового обмена в Россию въехали 165,8 тыс. гостей из страны, на 12,9% меньше, чем годом ранее. Поток сократился за счет европейской части России: ее доля в структуре китайского турпотока за год снизилась с 54,8% до 30,9%.

Марина Левченко поясняет, что туристы, путешествующие в составе групп, обычно довольно чувствительны к росту стоимости: поездки для них дорожают из-за укрепления рубля.

Иностранцы в среднем тратят на проживание летом в Москве 13,2 тыс. руб. за ночь, год к году значение выросло на 2%, отмечают в «Островке». Если на 1 августа 2024 года эта сумма, в пересчете по курсу ЦБ, составляла $153,3, то в этом году — $164,4. Значение увеличилось на 7,2%. Руководитель департамента продаж и развлечений ГК «Мантера» Екатерина Харджиева считает, что российские направления мало продвигаются за рубежом.

В «Васта Отель Менеджмент» поясняют, что средний чек иностранцев в отелях на 35–40% выше, чем у россиян: они останавливаются на длительный срок и чаще путешествуют большими семьями. Сейчас интуристы, по словам представителя компании, формируют 5% гостей отелей. В «Островке» называют самым востребованным городом в России у иностранцев Москву: на нее приходится каждое второе бронирование. Следом идут Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград, Сочи, Иркутск, Волгоград, Новосибирск и Нижний Новгород.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономики Никита Кондратьев связывает сохраняющийся рост числа прибытий интуристов с упрощением визовых процедур, развитием прямого авиасообщения и инфраструктуры. Управляющий директор группы «Островок» Дарья Кочеткова рассчитывает, что позитивный тренд сохранится. Эксперт отмечает, что многие отельеры адаптируют свои услуги под запросы интуристов.

Максим Бродовский положительно оценивает ближайшие перспективы въездного туризма: в осенне-зимний период больше запросов из Индии, Китая и Вьетнама. Гости из Азии, по его словам, активно планируют поездки в том числе в Мурманск, на сезон северного сияния. В Cosmos Hotel Group видят сдержанный оптимизм в части восстановления спроса со стороны туристов из стран Ближнего Востока. Хотя господин Ромашкин предупреждает, что число прибытий в дальнейшем будет определяться геополитической конъюнктурой и ситуацией с полетами: «Туризм хорошо развивается в спокойных условиях».

Александра Мерцалова