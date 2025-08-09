Аэропорт Сочи намерен обслужить около 200 рейсов до конца дня

Международный аэропорт Сочи, где 8 августа дважды вводились ограничения на полёты, рассчитывает до конца суток 9 августа принять и отправить порядка 200 рейсов. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С начала дня выполнено более 200 рейсов: на прибытие обслужено 99 бортов, включая 14 внеплановых, на вылет — 104, из которых 25 были вне расписания.

До конца дня планируется принять ещё 92 рейса и отправить 100. Сейчас аэропорт работает по фактическому расписанию, воздушные суда обслуживаются в порядке готовности.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» отменил часть рейсов и скорректировал расписание после введенных 8 августа ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика.

Анна Гречко