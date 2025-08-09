СКР возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Башкирии

Число пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке выросло до 36 человек, из них 22 были госпитализированы, сообщил региональный СКР. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК), сказано в пресс-релизе ведомства.

Взрыв произошел сегодня утром на производственной площадке «Каустик» (принадлежит АО «Башкирская содовая компания»). По данным компании, причиной стала разгерметизация трубопровода. В Минздраве России рассказали, что 21 пострадавший находится в реанимации.