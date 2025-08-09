Минздрав рассказал о состоянии 21 пострадавшего при взрыве в Стерлитамаке

После взрыва на заводе Башкирской содовой компании (БСК) в Стерлитамаке госпитализированы 27 человек. Из них 21 находятся в реанимации и отделении интенсивной терапии, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

По его словам, планируется провести телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава, передает «Интерфакс».

ЧП случилось сегодня утром на производственной площадке «Каустик» (принадлежит АО «Башкирская содовая компания»). В БСК рассказали, что причиной стала разгерметизация трубопровода.