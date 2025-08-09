Взрыв на заводе в Башкирии произошел из-за разгерметизации трубопровода

Причиной взрыва на заводе Башкирской содовой компании (БСК) в Стерлитамаке стала разгерметизация технологического трубопровода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе БСК.

По данным компании, при подготовке к плановому капремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида трубопровод разгерметизировался по шву. Он был оснащен системой автоматического отсечения клапана, что позволило быстро локализовать инцидент.

В БСК заверили, что угрозы жизни и здоровью населения нет. Также организован контроль качества окружающей среды на ближайшей территории.

ЧП случилось на производственной площадке «Каустик» (принадлежит АО «Башкирская содовая компания»). Число пострадавших уже превысило 20 человек.