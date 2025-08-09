Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Взрыв на заводе в Башкирии произошел из-за разгерметизации трубопровода

Причиной взрыва на заводе Башкирской содовой компании (БСК) в Стерлитамаке стала разгерметизация технологического трубопровода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе БСК.

По данным компании, при подготовке к плановому капремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида трубопровод разгерметизировался по шву. Он был оснащен системой автоматического отсечения клапана, что позволило быстро локализовать инцидент.

В БСК заверили, что угрозы жизни и здоровью населения нет. Также организован контроль качества окружающей среды на ближайшей территории.

ЧП случилось на производственной площадке «Каустик» (принадлежит АО «Башкирская содовая компания»). Число пострадавших уже превысило 20 человек.

Новости компаний Все