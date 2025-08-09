При взрыве в здании Башкирской содовой компании пострадали 16 человек

В здании Башкирской содовой компании в городе Стерлитамак произошел взрыв. В результате пострадало 16 человек. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Региональное МЧС сообщило о «хлопке газовоздушной смеси» в кирпичном здании на улице Техническая. Из здания эвакуировали 15 человек. В ликвидации последствий взрыва задействовано 42 человека и 15 единиц техники. На место направлен врио главы ГУ МЧС по республике Алексей Головко.

В Госкомитете по ЧС Башкирии уточнили, что ЧП случилось на производственной площадке «Каустик» (принадлежит АО «Башкирская содовая компания»). Telegram-канал 112 пишет, что взорвалась открытая технологическая установка, и несколько человек остаются под завалами.